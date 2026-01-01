Fensterdüse | Kärcher

Mit der Fensterdüse können Flächen aus Glas einfach und streifenfrei mit dem Dampfreiniger gereinigt werden. Das erweitert nicht nur das Anwendungsfeld der Kärcher Dampfreiniger, sondern sorgt auch für restlos saubere Fenster und Spiegel.

Hochwertige Abziehlippe Streifenfreie Reinigung von Glas, Fenstern und Spiegeln Feuchtigkeit und gelöster Schmutz werden optimal abgezogen. Dampfaustrittsöffnungen an der Düse Die Glasscheibe wird gleichmäßig eingedampft, was zu einer optimalen Schmutzlösung beiträgt. Kleine und leichte Bauform Besonders einfache Handhabung für ein gründliches Reinigungsergebnis.