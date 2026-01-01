Fensterdüse | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-025.0Fensterdüse für besonders leichtes und gründliches Reinigen von Glas, Fenstern oder Spiegeln mit dem Dampfreiniger.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
255 x 43 x 130
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete