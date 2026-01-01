Filter | Kärcher

Das Set enthält 2 Filtereinsätze für den Roboterstaubsauger RCV 2. Wird das Gerät im Saugmodus betrieben, sorgt der hochwertige Filter für optimale Reinigungsergebnisse, indem er den Großteil des Staubs filtert. Dank der abwaschbaren Materialien ist die Reinigung des Filters äußerst einfach.