Filter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-673.0Für optimale Reinigungsergebnisse: Set mit 2 hochwertigen Filtereinsätzen für den Saugroboter RCV 2.
Menge (Stück)
2
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Abmessungen (L × B × H) (mm)
75 x 62 x 8
Anwendungsgebiete