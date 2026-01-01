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    Filter | Kärcher

    Two white square air filters with pleated surfaces, placed on a plain white background.

    Filter

    Artikelnummer: 2.269-673.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: Set mit 2 hochwertigen Filtereinsätzen für den Saugroboter RCV 2.