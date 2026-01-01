Filter Set FCV 4 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-383.02-stufiges, zuverlässiges Duo!Pure Filtersystem für den Kärcher Saugwischer FCV 4. Bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter.
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
60 x 70 x 30
Anwendungsgebiete