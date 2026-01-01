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    Filter Set FCV 4 | Kärcher

    Black rectangular filter and black mesh pad on white background.

    Filter Set FCV 4

    Artikelnummer: 2.863-383.0

    2-stufiges, zuverlässiges Duo!Pure Filtersystem für den Kärcher Saugwischer FCV 4. Bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter.