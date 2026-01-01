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    Filter Set KFL 1, FCV 2, FCV 3 | Kärcher

    Black Kärcher vacuum filter with ribbed design and separate square foam filter on a white background.

    Filter Set KFL 1, FCV 2, FCV 3

    Artikelnummer: 2.863-382.0

    2-stufiges, zuverlässiges Duo!Pure Filtersystem für die Kärcher Saugwischer KFL 1, FCV 2, FCV 3. Bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter.