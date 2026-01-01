Filter Set VCH 4 UVClean | Kärcher

Das Filterset für den Matratzenreiniger garantiert eine konstant hohe hygienische Reinigungsleistung. Eine essenzielle Rolle spielt hierbei die zweistufige Filterung, die durch das Zusammenwirken des Schaumfilters im Staubbehälter und dem separaten Motorschutzfilter gewährleistet wird. Der Schaumfilter nimmt zunächst zuverlässig größere Partikel auf, durch diese effektive Vorfilterung wird der dahinter liegende Filter wirkungsvoll vor schnellem Verstopfen geschützt. Das Ergebnis ist eine dauerhaft hohe Saugkraft ohne spürbaren Leistungsabfall während des Reinigungsvorgangs. Darüber hinaus vermindert die doppelte Filterbarriere den Verschleiß des Gerätemotors. Der nachgeschaltete Motorschutzfilter fängt selbst feinste Staubpartikel ab und schützt den Motor dadurch zuverlässig. Dieser Schutzmechanismus erhöht die Langlebigkeit des Matratzensaugers signifikant. Für die langfristige Sicherstellung der vollen Funktionalität wird empfohlen, sowohl den Schaumfilter als auch den Motorschutzfilter nach jeder Nutzung zu reinigen.

2-fache Filterreinigungsfunktion Sorgt für die maximale Partikelaufnahme und somit für eine gründlichere Reinigung und reinere Luft in Ihrem Zuhause. Einfache und hygienische Filterreinigungsfunktion Entfernung von Staub ohne Schmutzkontakt durch Hin- und Herbewegen des Hebels während der Anwendung. Für sofortige und anhaltende Spitzen-Saugleistung. Spart Zeit und Aufwand bei der Wartung des Akkusaugers. Optimierte Passform Ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Filterwechsel, ohne Zeit zu verlieren. Schützt den Motor vor Staub und Verschleiß Verlängert die Lebensdauer des Akkusaugers und sorgt für dauerhaft starke Saugleistung.