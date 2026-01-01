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    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 2,5l) | Kärcher

    Stack of four white vacuum cleaner bags with a cardboard collar on top.

    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 2,5l)

    Artikelnummer: 2.269-623.0

    Die hochwertigen Vliesfilterbeutel sorgen für eine einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub aus der Station. Passend für die Saugstation des RVC 3 Comfort und RVM 4 Comfort.