Filterbeutel für Roboterstation (3 x 2,5l) | Kärcher

Die Filterbeutel aus reißfestem Vliesmaterial sind speziell auf die Saugstationen des RVC 3 Comfort und RVM 4 Comfort zugeschnitten und überzeugen durch extrem robustes Material und hohe Staubrückhaltung. Dies gewährleistet eine gleichbleibend hohe Saugleistung der Station, sodass der Staubsaugerroboter noch autonomer eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind drei Beutel enthalten.

Haltbares Vliesmaterial Reißfestes Vliesmaterial, das für eine hervorragende Staubaufnahme und konstante Leistung sorgt, besonders bei längerer Anwendung.