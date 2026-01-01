Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l) | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with a cardboard attachment on top.

    Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l)

    Artikelnummer: 2.269-644.0

    Die hochwertigen Vliesfilterbeutel für die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort und die Absaugstation des RCV 5 sorgen für einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub.