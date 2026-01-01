Filterbeutel für Roboterstation (3 x 4l) | Kärcher

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Artikelnummer: 2.269-644.0Die hochwertigen Vliesfilterbeutel für die Multifunktionsstation des RVF 7 Comfort und die Absaugstation des RCV 5 sorgen für einfache und hygienische Entsorgung von Schmutz und Staub.
Menge (Stück)
3
Farbe
Weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
185 x 155 x 145
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete