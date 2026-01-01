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    Filterreinigungswerkzeug | Kärcher

    Kärcher battery-powered sprayer with a sleek black and grey design, featuring a textured grip and visible branding.

    Filterreinigungswerkzeug

    Artikelnummer: 2.863-321.0

    Dank des Filterreinigungswerkzeugs für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax reinigen Sie den Lufteinlassfilter völlig unkompliziert.