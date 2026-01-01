Filterreinigungswerkzeug | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-321.0Dank des Filterreinigungswerkzeugs für die Geräte VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily und den VC 7 Cordless yourMax reinigen Sie den Lufteinlassfilter völlig unkompliziert.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 50 x 140
Anwendungsgebiete