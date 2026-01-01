Filterset AF 20 | Kärcher

Das H13-Filterset mit einem hohen Anteil beschichteter Aktivkohle entfernt zuverlässig eine Vielzahl in der Luft befindlicher Schadstoffe mit einem Abscheidegrad von 99,95 % bei 0,3 µm Partikeldurchmesser. Der Filter fängt Stäube, Feinstäube, Partikel, Aerosole, Krankheitserreger und selbst Viren ein. Zusätzlich eliminiert die Beschichtung des Filtermaterials Keime und Bakterien und wird durch eine Aktivkohleschicht ergänzt, die Gerüche, chemische Dämpfe, VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und weitere Schadstoffe aus der Luft filtert.

H13-Filtration H13-Filter zur zuverlässigen Entfernung von Krankheitserregern und Aerosolen. Filtereffizienz von 99,95 %. Aktivkohleanteil Zur Bindung von Gerüchen und chemischen Dämpfen. Mit Beschichtung gegen Bakterien und Mikroorganismen.