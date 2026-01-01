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    Filterset AF 30 | Kärcher

    Two black honeycomb-patterned air filters standing upright against a white background.

    Filterset AF 30

    Artikelnummer: 2.863-067.0

    Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.