Filterset AF 30 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-067.0Hohe Luftleistung trifft auf Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 30 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
357 x 178 x 80
Gewicht (kg)
0.9
Verpackungseinheit (Stück)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete