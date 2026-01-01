Filterset AF 50 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-078.0Hohe Luftleistung und Effizienz: Das Ersatzfilterset für den Luftreiniger AF 50 besteht aus H13-Filtermaterial und hat einen beschichteten Aktivkohleanteil.
Luftdurchsatz (m³/h)
520
Verpackungseinheit (Stück)
2
Gewicht (kg)
1.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
421 x 208 x 80
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete