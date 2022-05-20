Flachfaltenfilter KFI 4410 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-005.0Flachfaltenfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.
Menge (Stück)
1
Farbe
Braun
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
163 x 104 x 50
Anwendungsgebiete