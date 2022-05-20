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    Flachfaltenfilter KFI 4410 | Kärcher

    Rectangular air filter with orange frame and pleated white paper.

    Flachfaltenfilter KFI 4410

    Artikelnummer: 2.863-005.0

    Flachfaltenfilter zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten ohne Filterwechsel.