Flachfaltenfilter KFI 7420 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 6.415-953.0Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Aschesauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
197 x 97 x 48
Anwendungsgebiete