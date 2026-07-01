Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Flachfaltenfilter | Kärcher

    Rectangular filter with orange frame and pleated yellow paper, featuring black and red internal sections.

    Flachfaltenfilter

    Artikelnummer: 6.414-498.0

    Der Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Wechsel des Filters. Er bietet große Filterfläche auf kleinstem Raum und ragt nicht in den Behälter des Saugers hinein.