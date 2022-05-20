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    Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440 | Kärcher

    Rectangular air filter with white pleated paper and black frame, isolated on a white background.

    Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440

    Artikelnummer: 2.863-354.0

    Spezial-Flachfaltenfilter für langanhaltende Saugleistung beim Saugen von Feinstaub bei Renovierungen und der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.