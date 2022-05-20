Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440 | Kärcher

Der Spezial-Flachfaltenfilter Renovation KFI 4440 ist ideal zum Saugen von feinem und grobem Schmutz sowie Flüssigkeiten. Zudem ist er hervorragend geeignet zum Aufsaugen von Feinstaub, der bei Renovierungsarbeiten und beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen entsteht. Das Polyestermaterial macht den Filter feuchtigkeitsunempfindlich. Eine Antihaftbeschichtung verhindert zudem wirkungsvoll das Verstopfen des Filters und gewährleistet während der Anwendung eine langanhaltende Saugleistung und eine optimale Staubfiltration. Eingebettet in eine patentierte Filterkassette lässt sich der Flachfaltenfilter besonders komfortabel und schnell austauschen – ganz ohne Schmutzkontakt: Einfach die Filterkassette aufklappen, den Filter wechseln, die Filterkassette schließen – fertig. Passgenau entwickelt für die Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6 und MV 4–6.