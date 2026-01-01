Flachschlauch mit Schlauchklemme | Kärcher

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Artikelnummer: 6.997-419.0Flexibler Flachschlauch mit Schlauchklemme zum Fördern von Wasser. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.
Durchmesser
1″
Schlauchlänge (m)
10
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
2.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 260 x 46
Anwendungsgebiete