Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Flachschlauch mit Schlauchklemme | Kärcher

    Yellow Kärcher hose coiled neatly with a metal hose clamp beside it on a white background.

    Flachschlauch mit Schlauchklemme

    Artikelnummer: 6.997-419.0

    Flexibler Flachschlauch mit Schlauchklemme zum Fördern von Wasser. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.