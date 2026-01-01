Flachschlauch mit Schlauchklemme | Kärcher

Flexibler Flachschlauch aus PVC und textiler Gewebeeinlage mit verzinkter Schlauchklemme (25 - 40 mm) zum Fördern von Wasser. Das Flachschlauch-Set von Kärcher ist für den Einsatz an Tauchpumpen geeignet und die ideale Lösung für den Abtransport von überschüssigem Wasser, z. B. bei Überschwemmungen. Der 10m lange Schlauch ist faltbar und lässt sich dadurch besonders flach und platzsparend lagern. Der maximale Betriebsdruck beträgt 4 - 5 bar.

Flachschlauch Da er flach zusammengerollt werden kann ist er besonders platzsparend. Im Vergleich zu einem Standard-Förderschlauch spart man 40 % an Gewicht und 90 % an Volumen. Flexibler Flachschlauch aus PVC und textiler Gewebeeinlage mit verzinkter Schlauchklemme 25 - 40 mm Besonders empfehlenswert zum Abtransport von Wasser bei Überschwemmungen. Verzinkte Schlauchklemme Aufgrund des verwendeten Materials rostet die Schlauchklemme nicht und gewährleistet so eine längere Verwendungsdauer.