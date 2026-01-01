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    FoamStop citrus | Kärcher

    FoamStop citrus

    Artikelnummer: 6.295-874.0

    Mit diesem flüssigen Entschäumungsmittel mit allergenfreiem Zitrusduft wird störender Schaum im Nu aufgelöst.