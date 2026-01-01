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    Saugbohner FP 303 | Kärcher

    Kärcher floor polisher with handle, black cover, and three white pads next to a brown paper bag.

    Saugbohner

    FP 303

    Artikelnummer: 1.056-850.0