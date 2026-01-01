Freistehende Parkstation | Kärcher

In der freistehenden Parkstation können alle VC 6 Cordless ourFamily- und VC 7 Cordless yourMax-Modelle platzsparend und kippsicher aufbewahrt werden. Eine Wandmontage ist nicht erforderlich. Neben dem Akku-Staubsauger findet auch das Zubehör Platz. So ist es stets gut aufgeräumt und immer griffbereit. Das Ladegerät für den Sauger kann ebenfalls an der Parkstation befestigt werden – der Akku wird dann immer automatisch geladen, wenn das Gerät abgestellt wird. Für die Nutzung der freistehenden Parkstation wird zusätzlich eine Wandhalterung benötigt, die den Modellen VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax beiliegt. Diese wird auf der Parkstation angebracht. Zum Lieferumfang der Parkstation gehört keine zusätzliche Wandhalterung.

Eingebaute Ladefunktion Das Ladegerät des Akku-Staubsaugers kann in die Parkstation integriert werden. Der Akku des Staubsaugers wird in der Parkstation automatisch geladen. Der Staubsauger ist jederzeit einsatzbereit. Optimale Aufbewahrung von Gerät und Zubehör ohne Wandbefestigung der Parkstation Platzsparende, sichere und flexible Aufbewahrung. Zubehör für den Akku-Staubsauger kann einfach an der freistehenden Parkstation befestigt werden.