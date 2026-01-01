Freistehende Parkstation | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-089.0Praktisch für die Aufbewahrung von Gerät und Zubehör: Die freistehende Parkstation ist geeignet für alle Modelle der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
324 x 303 x 938
Gewicht (kg)
2.9
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.5