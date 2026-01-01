Frotteetücher, breit | Kärcher

Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig: 5 breite Bodentücher aus hochwertiger Baumwolle. Die Tücher eignen sich optimal zur Anwendung in Verbindung mit der großen Bodendüse für Kärcher Dampfreiniger. Die robusten Dampfertücher werden einfach an der Bodendüse befestigt und los geht's. Für eine wirkungsvolle Bodenreinigung aller Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- und PVC-Böden.

Bodentuch aus hochwertigem Baumwollmaterial Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen Schmutz wird optimal gelöst und im Tuch aufgenommen Maschinenwäsche 60 °C möglich.