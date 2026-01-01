Frotteetücher, breit | Kärcher

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Artikelnummer: 6.369-481.0Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig: 5 breite Bodentücher aus hochwertiger Baumwolle.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
480 x 270 x 5
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete