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    G 120 Q Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun, black with yellow accents, isolated on a white background.

    G 120 Q Pistole

    Artikelnummer: 2.643-823.0

    Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.