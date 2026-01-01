G 120 Q Pistole | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-823.0Die G 120 Q Hochdruckpistole für alle Kärcher K 3 Power Control und Full Control-Geräte zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus an. Mit Quick Connect.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
432 x 42 x 216
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6