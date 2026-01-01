G 145 Q Pistole | Kärcher

Die Hochdruckpistole, die mehr Kontrolle bei der Reinigung ermöglicht. Ausgestattet mit einem LED-Display zur Anzeige der Druckstufe und des Reinigungsmittelmodus sowie einem Quick Connect-Anschluss. Durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr lassen sich die Druckstufen SOFT, MEDIUM und HARD oder der Reinigungsmittelmodus einstellen. Das LED-Display ist bei allen Wetterverhältnissen gut lesbar. Die Pistole eignet sich für alle Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.
Ersatzpistole für Kärcher Power Conrol und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5
Für einen einfachen Austausch der Pistole.
Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige der Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus
Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt.
Quick Connect-Anschluss
Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.
Bajonettverbindung
Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
Komfortable Ausbringung von Reinigungsmittel.
Kindersicherung
Blockiert den Pistolenabzug.