    G 145 Q Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow design, featuring a textured grip and a prominent logo.

    G 145 Q Pistole

    Artikelnummer: 2.643-634.0

    Hochdruckpistole mit LED-Display zur Anzeige verschiedener Druckstufen und des Reinigungsmittelmodus. Mit Quick Connect. Für Kärcher Power Control und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.