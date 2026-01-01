G 160 Pistole | Kärcher

Pistole wechseln leicht gemacht: Diese Ersatzpistole ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7 geeignet. Passend für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch per Clip bzw. Anschlussklammer an der Handspritzpistole befestigt wird.

Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger der Klassen K2 - K7 Einfacher Wechsel der Pistole. Bajonettverbindung Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre. Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel. Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung. Kindersicherung Pistolenabzug wird blockiert.