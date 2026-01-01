G 160 Pistole | Kärcher

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Artikelnummer: 2.641-959.0Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7. Für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).
Abmessungen (L × B × H) (mm)
422 x 40 x 181
Gewicht (kg)
0.3
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4