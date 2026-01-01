Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    G 160 Pistole | Kärcher

    Black and yellow Kärcher high-pressure cleaner trigger gun on a white background.

    G 160 Pistole

    Artikelnummer: 2.641-959.0

    Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7. Für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).