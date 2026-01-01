G 160 Q Pistole | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-327.0Hochdruckpistole für Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5. Zeigt die verschiedenen Druckstufen und den Reinigungsmittelmodus auf dem Display an.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
552 x 43 x 222
Gewicht (kg)
0.5
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7