G 160 Q, Pistole Quick Connect | Kärcher

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Artikelnummer: 2.642-172.0Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
440 x 193 x 40
Gewicht (kg)
0.4
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5