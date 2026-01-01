Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    G 160 Q, Pistole Quick Connect | Kärcher

    Black and yellow Kärcher high-pressure cleaner gun with ergonomic handle on white background.

    G 160 Q, Pistole Quick Connect

    Artikelnummer: 2.642-172.0

    Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit.