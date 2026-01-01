G 160 Q, Pistole Quick Connect | Kärcher

Die mit Quick Connect ausgestattete Premium-Pistole mit Softgrip-Einsätzen garantiert hohen Komfort bei der Reinigungsarbeit. Ideal auch als Ersatzpistole für alle Kärcher Consumer Hochdruckreininger K2 - K7 mit Quick Connect-Anschluss.

Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger ab 2008 der Klassen K2 - K7, Quick Connect Einfacher Wechsel der Pistole. Quick Connect Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch. Bajonettverbindung Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre. Gummipad Bessere Handhabung. Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel. Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung. Kindersicherung Pistolenabzug wird blockiert.