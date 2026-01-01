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    G 180 Q Full Control Plus Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner handle with yellow accents and digital display on a white background.

    G 180 Q Full Control Plus Pistole

    Artikelnummer: 2.643-992.0

    Mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel: Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus für alle Kärcher Full Control-Geräte K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab 2017.