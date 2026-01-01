G 180 Q Full Control Plus Pistole | Kärcher

So viel Kontrolle hatten Sie bei der Reinigung noch nie. Dank +/– -Tasten an der Hochdruckpistole G 180 Q Full Control Plus lassen sich Druckstufen und Reinigungsmitteldosierung ganz einfach per Knopfdruck steuern. Zudem haben Sie Ihre Einstellungen auf dem LCD-Display jederzeit im Blick – egal bei welchem Wetter. Die Pistole inkl. Quick Connect-Anschluss eignet sich für alle Kärcher Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 5 Premium, K 7 und K 7 Premium ab dem Baujahr 2017.

Ersatzpistole für Kärcher Full Control Plus-HDR der Klassen K 5 Premium, K 7 und K 7 Full Control ab 2017 Für einen einfachen Austausch der Pistole. +/- -Tasten am Griff Zur komfortablen Regelung der Druckstufen und der Reinigungsmittelkonzentration. Druckstufenanzeige auf dem LCD-Display Zur einfachen Auswahl der passenden Druckstufe für das gewählte Reinigungsobjekt. Anzeige der Reinigungsmitteldosierung auf LCD-Display Zur einfachen Auswahl der gewünschten Reinigungsmittelmenge. Quick Connect-Anschluss Schnellkupplungssystem zum einfachen Anschluss von Pistole und Hochdruckschlauch.