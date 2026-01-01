G 180 Q Smart Control Pistole | Kärcher

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Artikelnummer: 2.644-270.0Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
552 x 48 x 225
Handbuch
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Produktinformationen
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