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    G 180 Q Smart Control Pistole | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner gun with digital display, black and yellow design, isolated on white background.

    G 180 Q Smart Control Pistole

    Artikelnummer: 2.644-270.0

    Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.