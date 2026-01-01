Gartenschlauchadapter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-732.0Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
112 x 39 x 39
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1