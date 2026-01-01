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    Gartenschlauchadapter | Kärcher

    Kärcher black and yellow nozzle attachment, cylindrical shape, isolated on white background.

    Gartenschlauchadapter

    Artikelnummer: 2.640-732.0

    Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.