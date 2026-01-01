Große Rundbürste Überzugsset | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-345.02 Überzüge für die große Rundbürste aus hochwertiger Feinstfaser zur besseren Schmutzentfernung und für glänzende Ergebnisse mit der großen Rundbürste.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 120 x 15
Gewicht (kg)
0
Farbe
weiß
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete