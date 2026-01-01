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    Große Rundbürste Überzugsset | Kärcher

    Two yellow and white striped circular cleaning pads on a white background.

    Große Rundbürste Überzugsset

    Artikelnummer: 2.863-345.0

    2 Überzüge für die große Rundbürste aus hochwertiger Feinstfaser zur besseren Schmutzentfernung und für glänzende Ergebnisse mit der großen Rundbürste.