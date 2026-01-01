Handdüse Überzugsset | Kärcher

Mit den beiden im Set enthaltenen Überzügen aus hochwertiger Feinstfaser lassen sich Schmutz und Fett noch besser mit der Handdüse lösen und aufnehmen. Ideal für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld können mühelos entfernt werden. Dank integriertem Gummizug gelingt die Befestigung auf der Handdüse sowie das Abziehen spielend einfach. Zudem sorgt er für einen idealen Halt des Überzugs auf der Handdüse während der Reinigung.