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    Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4 | Kärcher

    Kärcher suction hose with black connectors and transparent clips, coiled on a white background.

    Hausanschlussset für Rohrleitungen G3/4

    Artikelnummer: 2.997-125.0

    Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlussset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.