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    HEPA 12 Filter | Kärcher

    Cylindrical filter with white pleated surface and black top and bottom caps, isolated on white background.

    HEPA 12 Filter

    Artikelnummer: 2.863-318.0

    Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft.