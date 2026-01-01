HEPA 12-Filter* | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 6.414-805.0Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält zuverlässig mindestens 99,5 % aller Partikel inklusive Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und Ausscheidungen von Milben zurück.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
140 x 101 x 46
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete