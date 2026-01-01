Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    HEPA 12-Filter* | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner filter with a black frame and pleated white material, viewed from an angle.

    HEPA 12-Filter*

    Artikelnummer: 6.414-805.0

    Der HEPA 12-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält zuverlässig mindestens 99,5 % aller Partikel inklusive Pollen, Pilzsporen, Bakterien, Viren und Ausscheidungen von Milben zurück.