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    HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean | Kärcher

    Black rectangular air filter with white pleated and foam sections, featuring a central latch.

    HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean

    Artikelnummer: 6.414-963.0

    Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück.