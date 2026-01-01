HEPA 13 Filter DS 5500/ DS 5600 mediclean | Kärcher

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Artikelnummer: 6.414-963.0Der HEPA 13-Hochleistungsfilter hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidung von Milben zuverlässig zurück.
Menge (Stück)
1
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 112 x 55
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung