HEPA 13-Filter* | Kärcher

Gute Nachrichten für Allergiker oder Asthmatiker: der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) sorgt dafür, dass die Abluft des Staubsaugers sauberer ist als die Raumluft. Feinster Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel werden zuverlässig gefiltert.

Auswaschbar Für eine hygienische Entnahme ohne Schmutzkontakt Hohe Aufnahmefähigkeit Die schnell rotierende Bürste verbessert die Reinigungswirkung. Tierhaare, Fussel und viele andere Verunreinigungen werden wirkungsvoll entfernt. Ideal für Polstermöbel und für die Reinigung an engen Stellen. Abnehmbare Bürste Die Bürste kann ganz einfach herausgenommen und gereinigt werden.