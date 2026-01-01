HEPA 13-Filter* | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-237.0Der HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) für den Kärcher Staubsauger VC 2 filtert sicher und zuverlässig feinsten Schmutz wie beispielsweise Pollen und allergieauslösende Partikel. Ideal für Allergiker.
Menge (Stück)
1
Farbe
Silber
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
156 x 109 x 25
Anwendungsgebiete