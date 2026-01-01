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    HEPA-Filter* | Kärcher

    Rectangular black air filter with white pleated paper, featuring a grid-like top design.

    HEPA-Filter*

    Artikelnummer: 2.860-229.0

    Der HEPA-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenausscheidungen zuverlässig zurück. 99,9 % aller Partikel über 0,3 µm werden abgewehrt. * EN: 1822:1998.