HEPA-Filter* | Kärcher

Hilfe für Allergiker und ideal für alle, die saubere Luft lieben: Der HEPA-Hochleistungsfilter (EN 1822:1998) hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und die Ausscheidungen von Milben zuverlässig zurück. Der Hochleistungsfilter garantiert die zuverlässige Filtration von Allergenen und Staub und gewährleistet perfekte Sauberkeit. Die Ausblasluft ist reiner als die Raumluft. 99,9 Prozent aller allergieauslösenden Partikel über 0,3 µm werden zurückgehalten. Die Ideallösung für Menschen mit besonders hohen Hygieneanforderungen.

Hocheffiziente Filterleistung Hält Pollen, Pilzsporen, Bakterien und Milbenausscheidungen zuverlässig zurück. Zuverlässige Filtration von Allergenen und Staub. Ideal für Allergiker 99,9 % aller allergieauslösenden Partikel über 0,3 µm werden zurückgehalten.