Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    HEPA-Hygienefilter* | Kärcher

    Black rectangular air filter with a grid pattern on top, featuring a clip on the side.

    HEPA-Hygienefilter*

    Artikelnummer: 2.863-240.0

    Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft. Jährlicher Wechsel empfohlen.