HEPA-Hygienefilter* | Kärcher

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Artikelnummer: 2.863-240.0Dank des HEPA-Hygienefilters (EN 1822:1998) ist die Abluft des Staubsaugers sauberer als die Raumluft. Jährlicher Wechsel empfohlen.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
85 x 75 x 46
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete