Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    HEPA-Hygienefilter | Kärcher

    Circular air filter with black frame and white pleated paper, viewed from a slight angle.

    HEPA-Hygienefilter

    Artikelnummer: 2.863-381.0

    Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) entfernt zuverlässig feinste Partikel aus der Abluft des Staubsaugers und sorgt für spürbar reinere Raumluft.