HEPA-Hygienefilter | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-381.0Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) entfernt zuverlässig feinste Partikel aus der Abluft des Staubsaugers und sorgt für spürbar reinere Raumluft.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
89 x 89 x 35
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1