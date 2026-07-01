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    Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and silver blade, isolated on a white background.

    Akku-Heckenschere

    HGE 18-45 Battery

    Artikelnummer: 1.444-230.0

    ¹⁾
    Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt