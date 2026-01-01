Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery Set | Kärcher

    Yellow Kärcher hedge trimmer with black handle and long silver blade, isolated on a white background.

    Akku-Heckenschere

    HGE 18-45 Battery Set

    Artikelnummer: 1.444-231.0

    ¹⁾
    Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt