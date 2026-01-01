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    Hochdruckreiniger K 2 Premium Horizontal VPS | Kärcher

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    Hochdruckreiniger

    K 2 Premium Horizontal VPS

    Artikelnummer: 1.600-937.0