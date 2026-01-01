Hochdruckreiniger K 3 | Kärcher

Der Kärcher „K3“ – und leichte Verschmutzungen sagen „Goodbye“. Der mit Quick Connect-Pistole und 6 m Hochdruckschlauch ausgestattete Hochdruckreiniger eignet sich bestens für gelegentliche Einsätze rund ums Haus und sorgt vom Fahrrad über den Gartenzaun bis zum Motorrad für glänzende Oberflächen. Dank Vario Power Strahlrohr (VPS) lässt sich der Wasserdruck durch einfaches Drehen kinderleicht regulieren und auf die jeweilige Oberfläche abstimmen. Der Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl löst selbst hartnäckigsten Schmutz. Die Pumpe wird beim „K3“ durch einen Wasserfilter geschützt – für eine lange Lebensdauer.

Quick Connect Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. Saubere Tanklösung Der praktische Reinigungsmitteltank vereinfacht die Anwendung von Reinigungsmitteln. Ordnung am Haken Großzügiger Kabelhaken zur ordentlichen Verstauung des Kabels direkt am Gerät.