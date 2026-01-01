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    Hochdruckreiniger K 3 | Kärcher

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    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 3

    Artikelnummer: 1.601-888.0

    • Sauber aufgeräumt: Der Schlauchhaken am Griff und der Kabelhaken an der Seite sorgen für beste Ordnung
    • Strahlrohrverstauung
    • Reinigungsmitteltank 