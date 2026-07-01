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    Hochdruckreiniger K 3 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with two spray lances and a coiled hose, set against a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 3

    Artikelnummer: 1.601-890.0