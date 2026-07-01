Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Hochdruckreiniger K 4 Comfort Premium Veranda | Kärcher

    Sale
    Kärcher K4 high-pressure cleaner with accessories, including a brush, spray gun, extension wand, and detergent bottles.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2026
    Reddot Design Award - best of the best - 2026

    Hochdruckreiniger

    K 4 Comfort Premium Veranda

    Artikelnummer: 1.324-758.0

    • Wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 30 m²/h
    • Schlauchtrommel, 8 m extra flexibler Schlauch, 2Way!Wash Konzept
    • 4-in-1 Multi Jet Strahlrohr
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ²⁾
    Bedingung interner Tests: Durchflussmenge des Hochdruckreinigers beträgt 40 % eines Gartenschlauchs bei gleichzeitig halbierter Reinigungzeit. Durchflussmenge, tatsächliche Wasser- und Zeiteinsparung variieren je nach Geräteklasse, Verschmutzungsgrad und Wohnstandort.