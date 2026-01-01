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    Hochdruckreiniger K 4 Universal Edition | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with black hose and nozzle, standing upright on white background.

    Hochdruckreiniger

    K 4 Universal Edition

    Artikelnummer: 1.679-300.0