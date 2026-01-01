Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Home | Kärcher

    Kärcher K5 high-pressure cleaner with accessories including a surface cleaner, detergent bottle, and spray lance, all in yellow and black.

    Hochdruckreiniger

    K 5 Premium Smart Control Home

    Artikelnummer: 1.324-673.0