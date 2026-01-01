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    Hochdruckreiniger K 6 Special | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with two nozzles and a spray gun, coiled hose attached, on a white background.

    Hochdruckreiniger

    K 6 Special

    Artikelnummer: 1.168-508.0