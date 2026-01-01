Hochdruckreiniger K 7 Smart Control Flex eco!Booster | Kärcher

Einfach den K 7 Smart Control Flex eco!Booster-Hochdruckreiniger via Bluetooth mit der Kärcher Home & Garden App auf dem Smartphone verbinden. Der Anwendungsberater gibt praktische Tipps und Tricks zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten. Die App bietet zudem weitere nützliche Funktionen wie eine Aufbauanleitung, Wartungs- und Pflegehinweise sowie das Kärcher Serviceportal. Das Gerät verfügt über einen Boost Mode für extra Power. Die Druckstufen lassen sich sowohl an der G 180 Q Smart Control-Pistole mit LCD-Display einstellen als auch mit Hilfe des Anwendungsberaters via App auf die Pistole übertragen. Weitere Ausstattungsdetails sind das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr für vielseitige Einsätze ohne Strahlrohrwechsel, der PremiumFlex-Schlauch, das Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem, der hochwertige Aluminium-Teleskopgriff und die Parkposition für griffbereites Zubehör. Inklusive eco!Booster Kit mit dem eco!Booster und 1 Liter Universalreiniger für eine effiziente Reinigung. Der eco!Booster ist ideal für empfindliche Oberflächen und sorgt mit einer um 50 Prozent höheren Reinigungsleistung im Vergleich zum Flachstrahl für eine Wasser-, Energie- und Zeitersparnis.

Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz. Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel. Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehören. PremiumFlex-Hochdruckschlauch Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit. Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten. Mit dem eco!Booster: 50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl, 50 % höhere Wasser- und Energieeffizienz¹⁾ Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung. Wasser- und Energiesparend Home & Garden App Die Kärcher Home & Garden App macht Sie zum Reinigungsexperten. Nutzen Sie unser großes Kärcher Wissen für das perfekte Reinigungsergebnis. Bequemer Rundumservice: Alle Infos zum Gerät, seiner Anwendung und unserem Serviceportal. Plug 'n' Clean – das Kärcher Reinigungsmittelsystem Schnell, einfach, komfortabel – dank Plug 'n' Clean lässt sich das Reinigungsmittel mit nur einem Handgriff bequem austauschen. Überragende Leistung Der wassergekühlte Motor besticht durch seine besondere Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Wahrgenommene Lautstärkenreduktion Angenehmer Klang der Anwendung²⁾