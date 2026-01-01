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    Hochdruckreiniger K 7 Smart Control Flex eco!Booster | Kärcher

    Kärcher K7 Smart Control high-pressure cleaner with two nozzles and a bottle of universal cleaner.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    K 7 Smart Control Flex eco!Booster

    Artikelnummer: 1.317-344.0

    • Druckübertragung, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • 10-m-PremiumFlex-Schlauch, Plug ’n’ Clean-Reinigungsmitteleinsatz, Teleskopgriff
    • 3-in-1 Multi Jet-Strahlrohr, eco!Booster Kit
    ¹⁾
    Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann. Von unabhängigem Prüfinstitut bestätigt.
    ²⁾
    Vergleich zur wahrgenommenen Lautstärke bei der Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls