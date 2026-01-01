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    Hochdruckreiniger KHD 4 Plus | Kärcher

    Yellow Kärcher high-pressure cleaner with accessories including hose, detergent bottle, and two spray lances on a white background.

    Hochdruckreiniger

    KHD 4 Plus

    Artikelnummer: 1.679-560.0