Akku-Staubsauger KVA 2 | Kärcher

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Akku-Staubsauger
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Artikelnummer: 1.198-730.0
Handbuch
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