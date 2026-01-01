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    Akku-Staubsauger KVA 2 | Kärcher

    Kärcher cordless vacuum cleaner with two attachments on a white background.

    Akku-Staubsauger

    KVA 2

    Artikelnummer: 1.198-730.0